FIA reage às críticas de Safety Car Aston Martin demasiado lento | AutoSport

Na sequência dos comentários de alguns pilotos, por exemplo Max Verstappen e George Russell sobre a lentidão do Safety Car da Aston Martin, que como se sabe partilha as funções com o Mercedes AMG GT Black Series.

Ao que parece, há uma diferença de 5 segundos por volta entre os dois Safety Car e os pilotos desesperam para manter pneus o mais aquecidos possível.

Agora, a FIA emanou um comunicado a explicar que a função principal do Safety Car é a segurança dos pilotos e não a velocidade, e que esta é determinada para Direção de Corrida – e não das capacidades do Mercedes e do Aston Martin – dependendo das circunstâncias do incidente que levou à entrada do Safety Car

Eis a declaração na íntegra:

Declaração da FIA

“À luz de comentários recentes sobre o ritmo do Safety Car de Fórmula 1 da FIA, a FIA gostaria de reiterar que a função principal do Safety Car de Fórmula 1 da FIA não é, evidentemente, a velocidade, mas a segurança dos pilotos, marshals e demais funcionários.

Os procedimentos do Safety Car têm em conta múltiplos objetivos, dependendo do incidente em questão, incluindo o requisito de ‘juntar’ o plantel, permitir a recuperação atempada de um incidente ou detritos na pista de forma segura e ajustar o ritmo em função das atividades de recuperação que possam estar em curso numa parte diferente da pista.

A velocidade do Safety Car é portanto geralmente ditada pelo Controlo de Corrida, e não limitada pelas capacidades dos Safety Car, que são veículos de alto desempenho preparados à medida por dois dos maiores fabricantes mundiais, equipados para lidar com condições de pista variáveis a todo o momento e conduzidos por um piloto e co-piloto extremamente experiente e capaz.

O impacto da velocidade do Safety Car no desempenho dos carros seguintes é uma consideração secundária, pois o impacto é igual entre todos os concorrentes que, como é sempre o caso, são sempre responsáveis pela condução em segurança, de acordo com as condições do seu carro e do circuito”.