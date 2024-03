FIA quer mais dinheiro da Fórmula1: “Liberty Media está enriquecer com um produto nosso” | AutoSport

Isso teria levado a FIA à falência absoluta em quatro anos e é por isso que eles tiveram que mudar muitas coisas. Vivemos muitos anos em que o presidente ou a anterior equipa dirigente fugiu do confronto com muitos promotores e de muitas situações, disse à Soy Motor.

O atual Acordo da Concórdia que liga a FIA, a Formula One Management e as equipas – foi assinado em 2021 e vigorará até ao final de 2025.

Claramente as negociações para o novo Acordo da Concórdia serão tensas e o resultado dessas negociações terá um impacto significativo no futuro da F1.

Claramente as negociações para o novo Acordo da Concórdia, que rege a F1, serão difíceis. A FIA quer uma fatia maior do bolo das receitas da F1, e alega que a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da F1, está ganhar imenso dinheiro à custa da F1.

A polémica entre a FIA e a Liberty Media é um problema complexo com várias causas. As duas entidades precisam de encontrar uma forma de trabalhar juntas de forma mais eficaz para o bem da F1.

Há também um choque de personalidades. Mohammed Ben Sulayem, o atual presidente da FIA, é conhecido por ser um líder franco e assertivo, mas na verdade não é bem visto por muita gente, e Greg Maffei, CEO da Liberty Media é conhecido por ser um negociador duro. As diferenças de personalidade entre os dois líderes podem ter contribuído para a escalada da tensão entre as duas entidades e há quem argumente que a falta de comunicação clara e transparente entre a FIA e a Liberty Media tem contribuído para a situação de impasse.

A FIA argumenta que 80% do seu orçamento vem da F1, mas que recebe uma fatia muito pequena das receitas do desporto.

A polémica entre a FIA e a Liberty Media já vem de longe, e historicamente as relações entre o Promotor da F1 e a federação sempre foram complicadas. Nos tempos de Bernie Ecclestone, especialmente, pois o ‘velho lobo’ não dava grandes hipóteses à FIA. As coisas mudaram um pouco quando entrou em cena a Liberty Media, mas a distribuição de receitas é sempre um tópico quente entre a FIA e a Liberty Media.

