FIA quer 12 equipas, mas F1 pretende manter atuais 10 | AutoSport

Está encontrada a primeira guerra de 2023. A FIA parece focada em aumentar o número de equipas na F1, algo que a própria F1 parece não ver com bons olhos.

Mohammed Ben Sulayem disse recentemente que pretendia abrir o processo de declaração de interesse que poderá abrir a porta a novas equipas de F1. E o dirigente da FIA acredita que a F1 poderia chegar às12 equipas, o que poderá não agradar às atuais equipas do Grande Circo.

“Em geral, se olharmos para a sustentabilidade da Fórmula 1, temos de a abrir a outras marcas. Podemos ter até 12 equipas na grelha”, disse Mohammed Ben Sulayem citado pelaSoyMotor.com. “Tendo uma empresa como a General Motors, uma das cinco maiores do mundo… devemos encorajá-los no seu interesse em vir para a F1. É assim que eu gostaria que o futuro fosse”, disse ele. “Depois, do outro lado, temos a equipa Andretti. Há um processo, temos de esperar e ver se são capazes de ter sucesso e estar na grelha. Um fabricante irá ajudar a melhorar a Fórmula 1 e não vejo razão para não recebermos novas equipas, especialmente equipas americanas. Já temos lá três corridas este ano”, disse ele. “Congratulámo-nos com qualquer proposta para ser uma das 12 equipas. Aceitamos boas equipas, mesmo que sejam pequenas, como a Haas. Esperamos que as coisas mudem e que possamos ter uma 11ª equipa adequada, veremos o que acontece”.

Ora, vendo a reação da F1 ao anúncio de Mohammed Ben Sulayem, parece que um conflito de interesses entre a FIA e a F1 pode despontar, o que poderá piorar as relações entre as duas organizações, relações que já viveram melhores dias.