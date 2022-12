FIA publicou calendário final da F1: Portugal não consta… | AutoSport

A FIA acabou de publicar o calendário definitivo do Mundial de Fórmula 1, e Portugal não consta. Não houve decisão favorável, nem há corrida de substituição pelo que a F1 terá um interregno de 2 de abril até 30 do mesmo mês sem corridas. Seria aí que seria colocada a corrida portuguesa, com o WEC, em princípio a avançar uma semana. Não se concretizou. Eis o calendário, cujos asteriscos significam que falta o pró-forma da confirmação das respetivas federações de cada um dos países.

O Bahrein volta a abrir a competição, mas duas semanas mais cedo, a 5 de março, Imola passa de quarto para sexto GP do ano, Azerbaijão passa a ser o quarto GP ao invés do oitavo que foi em 2022, o Catar regressa, e Las Vegas é a grande novidade do ano, passando a F1 a ter três corridas nos EUA.

Data País Nome do concurso

05/03/2023 BHR Grande Prémio do Bahrein

19/03/2023 Grande Prémio da Arábia Saudita*

02/04/2023 AUS Grande Prémio da Austrália

30/04/2023 AZE Grande Prémio do Azerbaijão*

07/05/2023 Grande Prémio dos EUA de Miami*

21/05/2023 ITA Grande Prémio de Emilia Romagna

28/05/2023 MCO Grande Prémio do Mónaco

04/06/2023 ESP Grande Prémio de Espanha*

18/06/2023 CAN Grande Prémio do Canadá*

02/07/2023 AUT Grande Prémio da Áustria

09/07/2023 GBR Grande Prémio do Reino Unido*

23/07/2023 HUN Grande Prémio da Hungria*

30/07/2023 Grande Prémio da Bélgica

27/08/2023 NLD Grande Prémio dos Países Baixos*

03/09/2023 ITA Grande Prémio de Itália

17/09/2023 Grande Prémio SGP de Singapura

24/09/2023 JPN Grande Prémio do Japão*

08/10/2023 QAT Grande Prémio do Qatar*

22/10/2023 Grande Prémio dos EUA* dos EUA

29/10/2023 MEX Grande Prémio do México

05/11/2023 BRA Grande Prémio do Brasil*

18/11/2023 Grande Prémio dos EUA/Las Vegas*

26/11/2023 ARE Grande Prémio de Abu Dhabi*