FIA publica orientações para o ‘regresso do desporto motorizado’

A FIA publicou o documento oficial com as orientações para a retoma do desporto motorizado, no meio da pandemia coronavírus (COVID-19).

Num documento de 74 páginas, a FIA aborda medidas de combate à transmissão do vírus, como o uso de máscara, a limitação de pessoal nas corridas e as distâncias sociais adequadas, entre outras coisas – CLIQUE AQUI PARA LER.