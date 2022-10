FIA pronuncia-se sobre os regulamentos financeiros da Fórmula 1 | AutoSport

A FIA veio a público, basicamente, dizer que o que corre na imprensa relativamente a alegadas quebras do teto orçamental da F1 por parte de duas equipas são especulações:

“A FIA está atualmente a finalizar a avaliação dos dados financeiros de 2021 apresentados por todas as equipas de Fórmula 1. As alegadas violações do Regulamento Financeiro, caso existam, serão tratadas de acordo com o processo formal estabelecido no regulamento.

A FIA regista especulações e conjeturas significativas e não consubstanciadas em relação a este assunto, e reitera que a avaliação está em curso e que o devido processo será seguido sem consideração por qualquer discussão externa.