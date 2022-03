FIA: Pilotos russos e bielorrussos podem competir mas sem usar bandeiras nacionais | AutoSport

A FIA decidiu continuar a permitir que os pilotos russos e bielorussos possam correr nas competições internacionais. No entanto, terão de correr sob a bandeira da FIA e não poderão representar a sua nação. Pilotos como Nikita Mazepin e Daniil Kvyat poderão correr mas não poderão usar a bandeira do seu pais. O GP da Rússia foi oficialmente cancelado e outras medidas foram tomadas relativas a membros russos e bielorussos da FIA. Eis o comunicado da FIA, após a reunião do Conselho Mundial que decorreu hoje, liderada pelo presidente Mohammed Ben Sulayem, para analisar e decidir sobre a crise na Ucrânia:

No seu discurso de abertura da reunião, o Presidente da FIA disse: “Como sabem, a FIA está a acompanhar os desenvolvimentos na Ucrânia com tristeza e choque e espero uma resolução rápida e pacífica para a situação atual. Condenamos a invasão russa da Ucrânia e os nossos pensamentos estão com todos aqueles que sofrem devido aos acontecimentos na Ucrânia. Gostaria de salientar que a FIA, juntamente com os nossos promotores, agiu proactivamente sobre este assunto na semana passada e comunicou em conformidade sobre os campeonatos de Fórmula 1, Fórmula 2, WTCR e na Taça Internacional de Drift. Uma versão atualizada dos diferentes Calendários Internacionais da FIA será apresentada à reunião do WMSC no Bahrein para aprovação”.

Em conformidade com as recomendações do Comité Olímpico Internacional, os membros do Conselho aprovaram as seguintes decisões a serem implementadas com efeito imediato:

Competições organizadas no território da Rússia e da Bielorrússia

Nenhuma competição internacional irá ter lugar na Rússia e na Bielorrússia, até nova ordem

Nenhuma bandeira/símbolo ou hino da Rússia/Bielorrússia serão utilizados em competições internacionais, até nova ordem



Pilotos , concorrentes e oficiais

Nenhuma equipa nacional russa/bielorrussa pode participar em competições internacionais (por exemplo, FIA Motorsport Games), até nova ordem

Pilotos russos/bielorrussos, concorrentes individuais e comissários podem participar em competições internacionais de forma neutra e sob a “bandeira da FIA”, sujeitos a compromisso específico e adesão aos princípios de paz e neutralidade política da FIA, até nova ordem

Nenhum símbolo nacional russo/bielorrusso, cores, bandeiras (uniforme, equipamento e carro)- deve ser exibido ou os hinos tocados em competições, até nova ordem

Representantes russos/bielorrussos da FIA serão afastados temporariamente das suas funções e responsabilidades de oficiais eleitos/ membros da Comissão *

Subsídios da FIA

Nenhuma subvenção da FIA será concedida aos membros russos/bielorrussos da FIA, até nova ordem *

Nenhum financiamento existente da FIA será pago aos membros russos e bielorrussos da FIA *.

*Sujeito à aprovação do Conselho Mundial para a Mobilidade e Turismo Automóvel

Calendário Desportivo Internacional da FIA

Sob proposta do titular dos direitos comerciais da F1, cancelamento do Grande Prémio russo de F1 2022 por motivo de Força Maior.

O Presidente da FIA acrescentou: “Quero agradecer aos membros do Conselho pela sua pronta atuação na decisão destas medidas no interesse do desporto e da paz. Somos solidários com Leonid Kostyuchenko, o Presidente da Federação Automóvel da Ucrânia (FAU) e a família mais vasta da FIA no país. As medidas tomadas hoje reconhecem a autoridade da FAU na Ucrânia e estão também alinhadas com as recomendações feitas recentemente pelo Comité Olímpico Internacional. Estamos em discussões ativas com os nossos membros à medida que continuamos a enviar o nosso apoio neste tempo de necessidade. Esperamos sinceramente uma resolução pacífica para as suas intoleráveis dificuldades”.