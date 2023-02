FIA: Novas regras para pilotos russos | AutoSport

Desde a invasão russa à Ucrânia que a FIA implementou medidas de protesto contra o conflito, terminando com os eventos sancionados pela Federação internacional em solo russo e bielorusso, proibindo equipas russas de participar em eventos FIA e impedindo que pilotos russos e bielorrussos de usar a bandeira do respetivo país.

Numa nova Circular da FIA em que as medidas implementadas aquando do início da invasão russa foram revistas, pode ler-se que os pilotos russos e bielorrussos não têm de competir sob bandeira neutra, se possuírem dupla nacionalidade. Por exemplo. Robert Shwartzman, tem nacionalidade russa e israelita: segundo a nova circular, poderá representar Israel nas competições FIA. Antes, os pilotos com dupla nacionalidade teriam de correr com bandeira neutra, mas agora podem representar o país do qual possuem cidadania. Mantém-se, ainda assim, a proibição de usar a bandeira russa.