FIA: Novas medidas de segurança anunciadas

A FIA anunciou novas medidas de segurança que irão ser implementadas, após o estudo de 28 acidentes graves ou fatais durante a época 2019.

O órgão máximo do desporto automóvel revelou hoje em comunicado novas recomendações de segurança tendo por base um estudo feito pelas federações nacionais de desporto automóvel.

No caso dos monolugares serão desenhados sistemas que evitarão a que pedaços do chassis se soltem com tanta facilidade, estando em cima da mesa a possibilidade de usar um sistema semelhante ao que prende as rodas ao carro no caso de estas se partirem da suspensão. A exigência dos testes de colisão serão aumentada, especialmente nos impactos laterais e frontais e as especificações técnicas das células de sobrevivência serão alteradas. As asas dianteiras também serão revistas, em especial os apoios das asas no cone dianteiro dos monolugares.

Também em carros com cockpit fechado os bancos serão revistos de forma a absorverem melhor impactos laterais, assegurando que os custos dos modelos de entrada ficam a um nível aceitável.

Os circuitos também receberão alterações, com as escapatórias a ter superfícies mais abrasivas para reduzir a velocidade dos carros, e as barreiras serão repensadas.

Estas são apenas algumas das medidas que podem ser encontradas no link abaixo disponibilizado. A FIA continua assim na busca por mais segurança nas competições automóvel.

Link para a lista da FIA AQUI