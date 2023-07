FIA não vai parar a Red Bull (nem podia): “é a hora de Verstappen” | AutoSport

Em declarações à Associated Press, Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, assegura que a FIA não vai atuar de forma a interromper de alguma forma, porque isso não faz sentido nenhum, o atual domínio da Red Bull na F1 que está claramente a fazer cair o interesse da disciplina.

Como se sabe, a Red Bull venceu todas as corridas até agora, o que faz recordar os anos entre 2014 e 2016, quando a Mercedes dominou quase totalmente todas as corridas dos campeonatos. Em 2014, venceu 16, face às 3 da Red Bull, em 2015 repetiu a dose, exatamente com os mesmos números, 16 triunfos e 3 da Ferrari, em 2016, em 21 corridas, a Mercedes venceu 19, face a 2 da Red Bull, em 2017, as coisas começaram a mudar um pouco, apesar da Mercedes ganhar mais corridas, 12, do que a Red Bull e a Ferrari juntas, oito.

Agora, a Red Bull ‘limpou’ tudo até aqui e a perspetiva é que tudo continue como está…

Sete vezes Max Verstappen foi o vencedor e duas vezes foi o seu colega de equipa Sergio Perez.

Há muito lá vai o excelente campeonato de 2021, apesar da polémica, mas Ben Sulayem é claro:”Se falarmos do que é bom e do que é mau, abrimos a porta. Quero dizer, foi bom para a Mercedes? É justo?. Agora é a hora (de Verstappen), e da Red Bull. O que é que fazemos, castigamos o bom miúdo? Não, temos que esperar que as outras equipas se tornem melhores. Não podemos castigar as pessoas por serem melhores, por se esforçarem mais,, por fazerem melhor o seu trabalho…”, disse.

FOTO Martin Trenkler