FIA não comenta inquérito interno da Red Bull até ter conhecimento do seu resultado | AutoSport

A FIA guiou-se pelo mesmo tom da F1: só há comentários ao caso quando tudo for apurado. No entanto, a imprensa internacional destaca a importância que tem o assunto, tanto para os detentores dos direitos comerciais, como para a entidade que regula a disciplina.

Algumas horas depois da Fórmula 1 ter reagido oficialmente pela primeira vez ao inquérito interno que corre na Red Bull, estando em causa um alegado comportamento “inaceitável” para com outro membro da Red Bull Racing por parte do chefe de equipa e diretor executivo Christian Horner, também a FIA se pronunciou sobre o tema, mas apenas para afirmar que não comenta enquanto não existir um resultado do processo da própria equipa.

