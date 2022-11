FIA, Mohammed Ben Sulayem: “Se isto continuar, irá destruir o nosso desporto” | AutoSport

Vivemos num mundo onde a impunidade reina para quem se acha valente atrás de um ecrã. Os episódios de abusos e ameaças de morte têm-se multiplicado a um ritmo assustador e vários colaboradores da FIA têm sido ameaçados.

Mohammed Ben Sulayem insurgiu-se contra esta prática, cada vez mais comum e afirmou que este tipo de abusos e ameaças são inaceitáveis. O último caso é o de Silvia Bellot, comissária da FIA no GP dos EUA e do México, onde deu que falar a polémica da penalização de Fernando Alonso depois da espetacular recuperação, após acidente com Lance Stroll. Bellot terá sido ameaçada de morte, apesar de pertencer a um quadro de cinco comissários.

Ben Sulayem usou o site da FIA para mostrar o seu descontentamento face a esta situação:

“Recentemente uma das comissárias da FIA, Silvia Bellot, foi alvo de ameaças de morte. É absolutamente deplorável que uma voluntária como a Silvia ou qualquer um dos nossos comissários, que dão o seu tempo para nos permitir correr, sejam objeto de tal ódio. De facto, vários funcionários da FIA também têm sido alvo de assédio e de discurso de ódio nos últimos anos.

É totalmente inaceitável que os nossos voluntários, funcionários e empregados sejam sujeitos a este abuso extremo. Não tem lugar no nosso desporto. Tem um efeito devastador sobre a nossa saúde mental e a dos nossos entes queridos.

Defenderei sempre o meu pessoal e os meus voluntários. E deixem-me ser claro – sem estas pessoas não haveria corridas. Temos de nos perguntar a nós próprios, quem quererá continuar a ser um alto funcionário neste ambiente? A realidade é óbvia – se isto continuar, irá destruir o nosso desporto.

Como árbitro, e como Presidente, espera-se naturalmente que as pessoas discordem das decisões que se tomam. Mas deve esperar que essas opiniões e comentários sejam respeitosos. Isto é cada vez mais raro. Só através de uma abordagem colaborativa conseguiremos uma medida de sucesso no combate a este flagelo no nosso desporto.

Já iniciámos esse processo através das seguintes acções:

Iniciámos o diálogo com plataformas de comunicação social para desempenhar o seu papel e estamos a começar a trabalhar com os governos e outros organismos de governação desportiva para os reunir de modo a assumirmos fortes compromissos para uma ação conjunta.

Estamos a encomendar investigação através da Universidade da FIA sobre ódio digital e comentários tóxicos específicos ao desporto. Isto proporcionará uma plataforma para a partilha de conhecimentos, educação e prevenção.

Estabelecemos uma parceria com a Arwen.ai para utilizar o seu software de IA para detetar e erradicar conteúdos abusivos nos nossos próprios canais.

Nos próximos meses, lançaremos uma campanha concertada, alavancando o poder e o alcance de toda a nossa federação(…).

Esta campanha irá basear-se no trabalho colaborativo da FIA e da Fórmula 1 através da iniciativa Drive It Out. Falarei mais sobre isto no Grande Prémio de Abu Dhabi, no final deste mês.

As paixões são grandes no desporto, mas o assédio, abuso e discurso de ódio online não devem ser tolerados. Todos no nosso desporto, desde os meios de comunicação, equipas, pilotos e adeptos, têm um papel a desempenhar. Não podemos ignorar isto. Desafio todo o desporto motorizado a tomar uma posição. Temos de o denunciar. Tem de parar.”