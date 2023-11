FIA: Manobra do ano em votação e Félix da Costa é um dos nomeados | AutoSport

A espetacular ultrapassagem de António Félix da Costa no E-Prix da Cidade do Cabo é uma das manobras que está a votos para a Manobra do Ano da FIA. O piloto luso da Porsche fez uma das melhores ultrapassagens do ano e agora é a vez dos fãs votarem.

Para votar, basta seguir a página oficial da FIA e comentar a publicação onde estão as manobras que vão a votos com a sua manobra preferida. A ação mais votada será premiada como Ação do Ano FIA 2023 durante a Entrega de Prémios FIA, a 8 de dezembro.