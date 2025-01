FIA: Mais uma polémica a caminho?

As mudanças ao Código Desportivo Internacional estão a dar que falar, com Anexo B a revelar mudanças surpreendentes, com penalizações severas para quem cometer exageros de linguagem, com as penalizações a sere multiplicadas por quatro no caso dos pilotos de F1.

De acordo com as novas regras para 2025, os pilotos de Fórmula 1 poderão ser proibidos de participar em corridas se disserem repetidamente palavrões ou criticarem a FIA. Uma medida que poderá causar mais desconforto na relação entre a FIA e a F1 e mesmo dentro da FIA

O código desportivo atualizado estabelece que três dessas infrações podem levar a uma suspensão de um mês e à perda de pontos no campeonato. A Associação de Pilotos de Grandes Prémios (GPDA) recusou-se a comentar, para já, a mudança no CDI. Mas espera-se que haja uma reação sobre este tema.

No entanto, a BBC avança que várias fontes revelaram uma oposição generalizada no seio da FIA à decisão, que terá sido aprovada através de uma votação eletrónica instantânea sem consultar as partes interessadas ou a GPDA. É mais uma polémica a juntar a várias outras, sendo a mais recente as alterações aos estatutos da FIA que tiraram força às comissões de auditoria e de ética. Estas mudanças foram introduzidas em dezembro, no final de um ano em que foram feitas uma série de alegações sobre a conduta de Mohammed ben Sulayem, que continua a colecionar casos e polémicas.

