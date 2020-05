FIA: Lançada plataforma para denúncias de infrações

A FIA criou uma linha que permitirá denunciar infrações feitas no desporto motorizado.

A Linha Direta de Ética e Conformidade da FIA foi criada como parte da missão da FIA “de proteger a integridade e a reputação do automobilismo e da mobilidade automóveis em todo o mundo”.

A Federação explica que pretende atacar, em particular, as seguintes ofensas:

Alegadas violações dos princípios éticos da FIA, incluindo falha no cumprimento de medidas financeiras e outras violações dos regulamentos e ética

Suspeitas de manipulação e violação da integridade desportiva

Alegadas violações dos regulamentos antidopagem da FIA

No que diz respeito à violação dos princípios éticos, os exemplos incluem discriminação, assédio, suborno, corrupção, má administração em conflitos de interesses, fraude e lavagem de dinheiro.

Em relação à integridade / manipulação desportiva das competições, a FIA declara que isso se refere a “qualquer acordo, ato ou omissão intencional com o objetivo de alterar indevidamente o resultado ou a execução de uma competição, a fim de remover toda ou parte da natureza imprevisível da referida competição, visando obter uma vantagem indevida para si ou para os outros”.

Todas as denúncias feitas com má fé serão investigadas e poderão ser alvo de queixa crime por parte da FIA.

A linha terá um certo grau de confidencialidade mas a FIA incentiva os potenciais denunciantes a serem transparentes, pois tem o objetivo de verificar “a gravidade da má conduta relatada na medida do possível” e, portanto, sugere “que as informações sejam comunicadas abertamente”, incluindo detalhes pessoais para ajudar no acompanhamento de qualquer relatório.