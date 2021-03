FIA insiste que as regras de limites de pista não mudaram a meio da corrida

Não faltou polémica relativamente ao policiamento dos limites da pista na Curva 4 durante todo o fim-de-semana do Grande Prémio do Bahrein. De forma a clarificar algumas questões, o Diretor de Corrida da F1, Michael Masi revelou que a sua orientação às equipas ao longo do fim-de-semana tinha sido clara.

Lewis Hamilton foi ouvido avisado pela rádio, pelo seu engenheiro, Pete Bonnington para parar de fazer a trajetória que estava a fazer constantemente, na saída da Curva 4, em que colocava sistematicamente o seu monolugar fora do corretor vermelho e branco durante a corrida, o que, segundo o Diretor da Red Bull, Christian Horner, lhe teria dado a Hamilton uma vantagem de 0,2s por volta.

Essa linha tinha sido considerada ilegal durante os treios livres e qualificação, mas de acordo com as Notas dos Diretores de Corrida, não seria monitorizada durante o Grande Prémio. Michael Masi explica tudo agora: “No que diz respeito à tolerância dada com pilotos a rodar fora dos limites da pista durante a corrida, foi mencionado muito claramente na reunião [briefing dos pilotos] e nas notas, que não seria monitorizado, no que diz respeito à fixação do tempo da volta, por assim dizer – mas seria sempre monitorizado de acordo com o Regulamento Desportivo, que uma vantagem global duradoura não deve ser obtida. E nada mudou durante a corrida”, disse.

“Tínhamos duas pessoas que estavam a olhar para aquela área, em cada carro, em cada volta, e praticamente todos estavam a fazer o que deviam, dentro do que esperávamos, numa sequência geral. Havia um carro que ocasionalmente saía mais largo, mas não era uma coisa constante”, disse Masi. Não sabemos em que voltas o vídeo a seguir foi feito, e se as voltas foram em sequência, mas o vídeo explica porque Hamilton foi impedido de voltar a fazer o mesmo:

Masi também respondeu a questões sobre a razão pela qual, quando o Max Verstappen passou por Hamilton, ascendendo à liderança, usando a mesma linha ‘larga’ da Curva 4, teve de devolver a posição a Hamilton: “É uma questão bastante diferente, consistente com ambas as notas, e com o que foi mencionado e discutido com os pilotos no briefing. Se uma ultrapassagem ocorrer com um carro totalmente fora da pista, e com isso ganhar uma vantagem, uma vantagem clara, irei pelo rádio, sugerir à equipa que devolva imediatamente essa posição, e isso foi deixado muito claro. A Red Bull recebeu imediatamente de mim uma instrução de que eu sugeri que renunciassem a essa posição, tal como consta do Regulamento Desportivo, o que eles fizeram. Não foi uma questão de exceder os limites da pista – foi para ganhar uma vantagem duradoura ao ultrapassar outro carro fora da pista de corrida”.