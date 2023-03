FIA: Filho de Mohammed Ben Sulayem morreu em acidente de viação | AutoSport

É uma notícia trágica para o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem. O seu filho mais novo, Saif Ben Sulayem, faleceu num acidente de viação.

A notícia foi confirmada pela FIA, mas não haverá mais nenhuma declaração da organização e esta indicou que o presidente pediu privacidade. Saif Ben Sulayem, que partilhava a paixão do seu pai pelo desporto motorizado, também competiu no desporto motorizado, numa passagem algo fugaz. Faleceu na terça-feira, com 29 anos.