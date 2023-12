FIA explica o atraso no projeto para reduzir ‘spray’ com piso molhado | AutoSport

Em 2022 a FIA decidiu iniciar o estudo de uma solução para reduzir o ‘spray’ projetado pelos monolugares com o piso molhado, mas passado um ano e depois de um primeiro teste, foi anunciado uma nova experiência em pista para a primavera de 2024 com um outro design, significando um atraso no projeto. Nikolas Tombazis revelou depois, que isso foi decidido com o objetivo de reduzir os custos, uma vez que os componentes devem ser desenvolvidos pelas próprias equipas.

Em novembro de 2022, e após “feedback dos pilotos” em relação à falta de visibilidade em piso molhado com estes novos carros, a FIA decidiu iniciar um estudo para definir um pacote de componentes com o objetivo de reduzir o ‘spray’ gerado quando em condições de chuva. Tratava-se de definir “um kit padrão para a carroçaria, com o objetivo de reduzir o ‘spray’ do pneu em condições de piso molhado através da utilização de um pouco de carroçaria sobre as rodas”, lia-se no comunicado da FIA, que previa dar mais informações sobre as melhores soluções encontradas durante o ano de 2023.

Na última reunião da Comissão de F1 deste ano, o ‘pack Wet Weather’, como foi designado, foi discutido e reconheceu-se a importância deste projeto, mas foi anunciado um novo teste, na primavera de 2024, a um novo design de cobertura que “envolve completamente o pneu, a fim de produzir um ‘concept’ para a cobertura da roda para estes carros e ajudar a definir a direção futura do projeto”, revelava o documento da entidade federativa no final do encontro.

O responsável da FIA, Nikolas Tombazis, esclareceu que no teste “realizado em julho com a ajuda da Mercedes e também um pouco de apoio da McLaren” serviu para perceber que as “coberturas eram demasiado pequenas, não cobriam suficientemente as rodas”. Por isso, “não responderam realmente à questão se era uma solução ou não”, admitiu Tombazis, acrescentando que existem dúvidas se a maior quantidade de água lançada pelos carros “se deve ao difusor e à sucção da água da pista – que é algo que claramente estes componente não vão resolver – ou se se deve às rodas”, uma vez que “ambos os fatores são bastante significativos” para o problema. Tombazis garante que, apesar do kit, vai haver água a ser lançada pelos carros com piso molhado, mas a ideia é perceber quanta água este dispositivo que cobre as rodas dos monolugares pode evitar ser lançada e prejudicar a visibilidade dos pilotos.

O segundo teste deveria ter sido realizada no mês passado, mas foi adiada para maio, com o objetivo de reduzir os custos, ressalva Tombazis. “Teria sido muito dispendioso”, argumenta sobre o facto do kit ser produzido por uma entidade externa à Fórmula 1 e não pelas equipas, como a FIA prefere. “As equipas questionaram se poderiam adiar o teste para a primavera para reduzir o custo, e foi por isso que achámos que era sensato. Do ponto de vista técnico, preferíamos tê-lo feito já, claro, mas era demasiado caro”.

Mesmo assim, o teste da primavera vai estar centrado em recolher dados, em vez de se esperar que o novo design possa ser a solução final para esta questão. “Em alternativa, se o teste não correr bem na primavera, podemos abandonar esse caminho e ter de repensar o que fazer”, explicou o responsável da FIA. Como tal, não é previsível que a solução final possa ser apresentada antes de 2026, ano de novas alterações regulamentares técnicas.