FIA esclarece ‘mordaça’ a questões políticas | AutoSport

Depois da limitação de discurso dos pilotos por parte da FIA, em forma de regra incluída no Código Desportivo Internacional da FIA, esta tem vindo a ser questionada pela grande maioria dos pilotos e agora a FIA emitiu um esclarecimento, tentando clarificar melhor a questão, explicando em detalhe o que é, e o que não é permitido dizer.

Como se sabe, a questão foi levantada aquando da publicação da mais recente versão do Código Desportivo Internacional da FIA, que referia num novo artigo, que os pilotos estariam a violar as regras se quebrassem o princípio geral de neutralidade promovido pela FIA ao abrigo dos seus Estatutos através de declarações ou comentários políticos, religiosos e outros, pessoais. Esta nova regra foi considerada por muitos como ‘lápis azul’, censura, e já há até quem diga que em nada vai alterar o que faz ou diz, se achar que o deve fazer.

A questão já se coloca há muito, há inúmeros exemplos na história da F1, mas nos tempos mais recentes, com o alcance das redes sociais, a questão alargou-se muito no seu âmbito e a FIA tenta agora moderar a questão com a publicação do documento “Orientação sobre o Princípio da Neutralidade” que pode ser lido na íntegra, e publicamos também o original em inglês, no final do artigo:

Orientação sobre o Princípio da Neutralidade (Artigo 12.2.1.n do ISC)

Durante mais de meio século (desde 8 de Maio de 1970 – Artigo 2 dos Estatutos da FIA), a FIA tem mantido o princípio da neutralidade como um dos seus valores orientadores. Tal como o Comité Olímpico Internacional e muitos outros órgãos dirigentes desportivos, este princípio reflecte-se nas suas regras fundamentais (Artigo 1.2 dos Estatutos da FIA), que estabelece o compromisso da FIA de não discriminar em razão da raça, cor da pele, género, orientação sexual, origem étnica ou social, língua, religião, opinião filosófica ou política, situação familiar, ou deficiência.

O artigo 12.2.1.n foi incluído no Código Desportivo Internacional da FIA para cimentar o compromisso de longa data da FIA de proteger a neutralidade do desporto motorizado. Esta disposição torna o seguinte uma violação da regra: “A elaboração e exibição geral de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais, nomeadamente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA ao abrigo dos seus Estatutos, a menos que previamente aprovado por escrito pela FIA para Competições Internacionais, ou pela Federação relevante para Competições Nacionais dentro da sua jurisdição”.

Esta nota destina-se a fornecer orientações aos pilotos e outros participantes (funcionários, equipas, concorrentes, etc.) sobre a implementação deste princípio durante as competições internacionais.

Porque é que este princípio existe e o que é que pretende alcançar?

Os participantes em Competições Internacionais fazem parte de uma comunidade global com diferentes pontos de vista, estilos de vida e valores. Para assegurar o respeito por esta diversidade, é fundamental que o desporto automóvel permaneça neutro e, portanto, separado e livre de interferências políticas, religiosas, ou pessoais.

O foco em qualquer Competição Internacional deve permanecer no desporto motorizado e nos desempenhos das equipas e dos pilotos. Não deve ser utilizado como plataforma para a defesa individual.

Este princípio visa também impedir que os participantes sejam colocados numa posição em que possam ser forçados a tomar uma posição pública sobre uma determinada questão nacional ou internacional quando preferem não o fazer.

Os participantes podem expressar os seus próprios pontos de vista?

Sim. Os participantes podem expressar as suas opiniões sobre qualquer assunto político, religioso ou pessoal antes, durante e após a Competição Internacional, no seu próprio espaço, e fora do âmbito da Competição Internacional, por exemplo:

através dos seus meios de comunicação social; ou

durante entrevistas com meios de comunicação social acreditados (tais como qualquer entrevista televisiva ou impressa,

durante a conferência de imprensa da FIA, apenas em resposta a perguntas directas de jornalistas acreditados.

Além disso, como explicado abaixo, numa base excepcional e caso a caso, a FIA pode autorizar um participante a fazer uma declaração numa Competição Internacional que de outra forma seria proibido pelo Artigo 12.2.1.n.

Ao expressar as suas opiniões, os participantes devem respeitar as leis aplicáveis, os valores da FIA, e todos os outros participantes. Qualquer comportamento e/ou expressão que constitua ou sinalize discriminação, ódio, hostilidade ou potencial de violência é contrário aos valores da FIA e não será tolerado.

Quando se aplica o Artigo 12.2.1.n?

Os participantes não estão autorizados a fazer declarações políticas, religiosas e/ou pessoais, em violação do princípio geral de neutralidade durante:

conferências de imprensa da FIA (excepto em resposta a perguntas directas de jornalistas acreditados);

actividades na pista (Curso) ou equivalente (por exemplo, durante o Desfile de pilotos e o hino nacional); ou

procedimentos pré-corrida / pós-corrida ou equivalentes (por exemplo, a cerimónia do pódio, na sala de arrefecimento, ou no início e fim da estação fotos do grupo)

O que constitui “político”, “religioso” ou “pessoal”?

É da responsabilidade dos Comissários de Estado determinar, caso a caso, se uma declaração ou comentário – seja sob a forma de imagem, símbolo, gesto, palavra ou acção – viola o Artigo 12.2.1.n do ISC. Para ajudar os administradores a fazer tais determinações, a FIA preparou uma lista não exaustiva de cenários potenciais que poderiam ser proibidos ao abrigo do Artigo 12.2.1.n. Contudo, esta lista pretende ser apenas ilustrativa, e os administradores avaliarão cuidadosamente as circunstâncias específicas de cada potencial violação ao determinar se ocorreu uma violação das regras.

Exemplos ilustrativos

É provável que um participante tenha infringido o ISC ao abrigo do Artigo 12.2.1.n se fizer quaisquer declarações ou comentários não aprovados – quer sob a forma de imagem, símbolo, gesto, palavras, ou ações – relacionados com o seguinte:

Política:

Qualquer pessoa ou pessoas politicamente associadas ou politicamente sensíveis, vivas ou mortas (a menos que façam parte do nome oficial do Competição).

Qualquer partido/organização/grupo político local, regional, nacional, ou internacional.

Qualquer governo local, regional, ou nacional ou qualquer dos seus departamentos, escritórios ou funções.

Qualquer função ou ramo do governo (por exemplo, qualquer declaração ou comentário relativo à polícia ou ao exército).

Qualquer referência (expressa ou implícita) a movimentos separatistas (por exemplo, a afixação de uma bandeira ou símbolo associado a um movimento de independência).

Qualquer organização cujos objectivos ou acções: (i) entrem em conflito com os valores da FIA ou a missão de Diversidade e Inclusão; e/ou (ii) incluam hostilidade, preconceito, ou discriminação ilegal com base nos fundamentos estabelecidos no Artigo 1.2 dos Estatutos da FIA.

Qualquer referência a qualquer regime totalitário que justifique a morte em massa (por exemplo, cânticos pró-Nazis).

Qualquer ato/evento político específico.

Qualquer conflito militar ou disputa política entre nações, regiões, religiões, ou comunidades.

Qualquer comunidade étnica ou indígena específica, ou percepção de discriminação por parte de uma comunidade contra outra.

Religioso:

Uma religião, prática espiritual, ou figura significativa relacionada, excepto como indicado abaixo.

-Qualquer coisa crítica ou hostil às crenças religiosas ou espirituais de outros.

N.B..:

Gestos religiosos privados e não prosélitos, tais como apontar para o céu ou cruzar-se a si próprio, não serão considerados declarações religiosas proibidas.

O artigo 12.2.1.n não será utilizado para sancionar indivíduos que exibam símbolos religiosos ou que usem vestuário/enxertos religiosos prescritos, a menos que incluam declarações ou comentários proibidos do tipo acima mencionado.

Pessoais:

Qualquer circunstância pessoal para o participante. Os concorrentes não devem utilizar eventos como plataforma para partilhar declarações pessoais de qualquer tipo, em violação do princípio geral de neutralidade.

Procura de aprovação nos termos do artigo 12.2.1.n do ISC

Numa base excepcional e caso a caso, a FIA pode autorizar um participante a fazer uma declaração numa Competição Internacional que de outra forma seria proibido pelo Artigo 12.2.1.n.

Qualquer pessoa que solicite a autorização da FIA nos termos do Artigo 12.2.1.n. do ISC deve apresentar um pedido por escrito à FIA, apresentando a(s) razão(ões) por que tal autorização deve ser concedida.

Tal pedido deve ser recebido pelo menos quatro semanas antes do evento em causa. Os pedidos tardios só serão considerados pela FIA numa base excepcional.

É favor informar a FIA de que:

a aprovação, se concedida, só durará a duração de uma determinada corrida/evento, após o que expirará automaticamente; e

não haverá direito de recurso contra a decisão da FIA de aprovar ou rejeitar o pedido do Artigo 12.2.1.n

Se o participante quiser fazer a declaração ou comentário numa Competição Nacional, deverá solicitar a permissão do ASN relevante.

O que acontece se um participante não cumprir o Artigo 12.2.1.n?

Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma potencial violação do Artigo 12.2.1.n deve notificar o Diretor da Prova (se nomeado) ou, de outra forma, o Escrivão do Competição. Podem, por sua vez, comunicar o assunto ao

Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma potencial violação do Artigo 12.2.1.n deve notificar o Diretor da Prova (se nomeado) ou, caso contrário, o Diretor de Prova. Podem, por sua vez, comunicar o assunto aos Comissários Desportivos. Sempre que for estabelecida uma violação do Artigo 12.2.1.n, os Comissários podem impor qualquer uma das penalidades enumeradas no Artigo 12.4.1 do ISC.

Alegadas violações dos princípios éticos contidos nos regulamentos da FIA (por exemplo, o Artigo 3.1 do Código de Ética da FIA, que prevê que “as Partes e Terceiros da FIA devem trabalhar para manter relações harmoniosas com as autoridades nacionais, de acordo com o princípio da universalidade e da neutralidade política da FIA”) podem também ser reportadas através da Linha Directa de Ética e Conformidade da FIA (disponível em http://www.fia-ethicsline.com/). Todos os relatórios serão devidamente avaliados, e qualquer irregularidade será tratada de acordo com os regulamentos da FIA.