FIA e Ferrari unidas para trazer mais mulheres para as pistas

A pensar na luta pela igualdade de oportunidades e na vontade de ter mais mulhers na competição, a Ferrari e a FIA lançaram a iniciativa ‘Girls on Track’.

Serão atribuídos lugares na Ferrari Driver Academy às melhores pilotos do sexo feminino com idades entre 12 e 16 anos de todo o mundo. A FIA, anunciou que uma competição entre 25 pilotos acontecerá na Winfield Racing School, em Paul Ricard, em outubro. As 12 melhores serão selecionadas para campos de treino de kart e Fórmula 4 antes de serem escolhidas as quatro melhores que lutarão por uma vaga na Ferrari Driver Academy e um lugar na F4.

“Estamos muito satisfeitos por colaborar com a FIA neste inovador programa Girls on Track – Estrelas em ascensão”, disse o chefe da Ferrari, Mattia Binotto. “Acreditamos firmemente no valor de ajudar as jovens a se desenvolver no desporto a motor. A FDA está em operação há mais de uma década, não apenas selecionando pura e simplesmente os melhores pilotos , mas também trabalhando em sua educação cultural, técnica e ética.”

“Com isso em mente, sentimos que tínhamos que fazer um esforço adicional para expandir nossa área de operação para incluir jovens do sexo feminino que desejam praticar desporto a motor. Embora não exista uma barreira real à sua participação, estamos cientes de que é mais difícil para as mulheres progredir nesse campo. Por isso, respondemos com entusiasmo à iniciativa da FIA e acreditamos que podemos ajudar a introduzir ainda mais jovens mulheres nesse desporto fantástico. Quem sabe, talvez um dia veremos mais uma vez uma mulher competindo em uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pela primeira vez desde 1976.”