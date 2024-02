FIA deverá anunciar Jan Monchaux como novo diretor técnico | AutoSport

Monchaux passou pela Toyota e Ferrari antes de deixar a Fórmula 1 para se juntar à Audi. Regressou ao mundial de monolugares pela mão da Sauber em 2018, tendo sido promovido a diretor técnico da equipa suíça um ano depois. Deixou a estrutura em 2023 no seguimento da contratação de James Key, que passou a liderar o departamento técnico. A FIA parece ter encontrado o substituto para Tim Goss, como fez com a passagem de Tom Malyon, que era até janeiro o responsável pelo departamento de pesquisa da entidade, para o lugar de Steve Nielsen como diretor desportivo da FIA. Monchaux tem agora pela frente o trabalho de terminar o novo regulamento técnico, tendo que trabalhar lado a lado com as equipas de Fórmula 1.

Tim Goss foi uma das mais recente baixa de relevo da FIA, deixando de exercer a função de diretor técnico dedicado aos monolugares logo no início de janeiro para poder assinar contrato com a Visa Cash App RB pouco tempo depois.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI