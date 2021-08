FIA ‘aprende’ a policiar teto orçamental da Fórmula 1 | AutoSport

A FIA e as equipas não devem estar a ter vida fácil com o teto orçamental de 145 milhões de dólares introduzido este ano na Fórmula 1, e qualquer um dos lados da barricada está a lidar com problemas.

Contudo, o diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski, que já esteve a trabalhar na FIA, surgiu com uma explicação simples para o que pode estar a acontecer, acrescentando ainda que este tem de ser um processo de ‘aprendizagem’ para os dois lados.

Segundo o homem da Alpine, FIA está a pouco e pouco a colocar em prática processos mais simples, relativamente ao policiamento do teto orçamental de custos da F1, mas até aqui a FIA exige que as equipas registem cada peça sobressalente e prestem contas de tudo, e isso está a deixar as equipas à beira de um ataque de nervos: “A FIA está a exagerar, é complicado demais. Tem que se fazer, mas se calhar algumas das equipas de topo, que não estão contentes com o limite orçamental, tenham tentado complicar o processo, para demonstrar que não vai funcionar. Penso que a FIA percebeu isso e está a voltar a algo mais sensato. É um processo de aprendizagem para as equipas e para a FIA”, disse.

Basicamente, desburocratizar, embora se aceite que este primeiro ano é mais complicado. Seja como for é importante que a FIA arranje processos para não deixar ninguém fugir, pois “campos inclinados” são um cancro para qualquer desporto…