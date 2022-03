FIA anuncia código de conduta para os pilotos russos e bielorrussos | AutoSport

Depois do Conselho Mundial da FIA ter decidido permitir que os pilotos russos e bielorrussos possam correr nas competições internacionais sob a bandeira da FIA e não representando as suas nações, a federação internacional revelou hoje em detalhe o código de conduta que os pilotos têm de cumprir para poderem continuar a competir nas provas internacionais.

O código de conduta, que terá de ser assinado, declara, entre outros pontos, que os pilotos russos e bielorrussos perderão o direito a competir se manifestarem apoio à invasão militar russa na Ucrânia e proíbe o uso de imagens relacionadas com as bandeiras e cores nacionais dos dois países nas redes sociais.

O acordo a ser assinado é composto por 10 pontos, onde se incluem os seguinte:

“Reconheço o forte compromisso assumido pela FIA de se solidarizar com o povo da Ucrânia, a Federação Automóvel da Ucrânia, e todos aqueles que sofrem com o conflito;

Reconheço que só posso participar nos Eventos de forma individual e neutra, e não de forma alguma como representante da Rússia ou da Bielorrússia;

Não exibirei quaisquer símbolos, cores ou bandeiras nacionais russo/bielorrusso publicamente ou através das redes sociais;

Não vou exibir no meu vestuário, acessórios, ou outros artigos pessoais, ou no meu equipamento ou carros em qualquer altura da minha participação em Eventos ou outros na minha qualidade de participante em Eventos: a bandeira russa ou bielorrussa (atual ou histórica); qualquer ilustração ou referência à bandeira russa ou bielorrussa; qualquer emblema nacional ou outro símbolo nacional da Rússia/Bielorrússia (por exemplo, casaco de armas da Rússia / águia de cabeça dupla da Rússia); as palavras “russo”, “Rússia”, “Bielorrússia”, “bielorrusso”, “Federação Automóvel da Rússia”, “Federação Automóvel da Bielorrússia” ou as siglas “RUS” ou “RAF” ou “BAF”, “FBA”, “BLR” em qualquer língua ou formato; o emblema da Federação Automóvel da Rússia (“RAF”) ou Federação Automóvel da Bielorrússia (“FBA”/”BAF”);

Reconheço que nenhum hino nacional russo/bielorrusso será tocado nos Eventos. Não tocarei nem cantarei o hino nacional russo/bielorrusso em nenhum local oficial de evento ou outra área controlada pela FIA ou pelo organizador ou promotor de um Evento, ou de outra forma em ligação com a minha participação em Eventos ou de outra forma na minha qualidade de participante em Eventos;

Não farei quaisquer declarações ou comentários, não tomarei quaisquer ações, nem me comportarei de uma forma que seja prejudicial para os interesses da FIA, qualquer competição, e/ou desporto automóvel em geral. Em particular, não expressarei qualquer apoio (direto ou indireto) às atividades russas e/ou bielorrussas em relação à Ucrânia;

Reconheço e aceito que a FIA possa implementar outras medidas ou emitir outras decisões em relação à minha participação em Eventos, à luz do conflito em curso na Ucrânia, incluindo o direito de me recusar a entrada ou de me impedir de participar e/ou assistir a qualquer Evento.

Recordamos que algumas federações nacionais foram mais longe do que a resolução da FIA em Conselho Mundial, como por exemplo o Motorsport UK, órgão que dirige o desporto motorizado no Reino Unido, que excluiu todos os pilotos com licença desportiva russa e bielorrussa das competições no seu território em resposta aos ato de guerra e agressão conduzidos na Ucrânia pela Rússia e Bielorrússia.