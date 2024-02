FIA alerta para vendas fraudulentas de pacotes para a Fórmula 1 | AutoSport

A FIA alertou para a existência de vendas fraudulentas de pacotes de ‘hospitality’ para Grandes Prémios de Fórmula 1, efetuadas por organizações que não têm qualquer qualquer autorização para as realizar e que usam o logotipo daquela entidade federativa.

Em comunicado, a FIA salienta que “tomou recentemente conhecimento que as empresas Privè Global Events e Informa Hospitality Group enviaram mensagens eletrónicas propondo a venda de pacotes de hospitality para os Grandes Prémios do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA”. Realçando que “como parte destas ofertas, estas empresas fraudulentas têm estado a fornecer aos seus potenciais clientes cartas que alegam ter sido enviadas pela FIA para confirmar a atribuição de passes de hospitality em nome de clientes da Privè Global Events ou do Informa Hospitality Group”. A FIA declarou que as cartas podem conter o nome e o logotipo da FIA, juntamente com os nomes de membros da federação, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA e do logotipo da F1.

A entidade federativa sublinha que “a Privè Global Events e o Informa Hospitality Group não estão autorizados pela FIA (ou por qualquer das suas entidades afiliadas) a vender bilhetes para pacotes de hospitality para Grandes Prémios. As cartas que estas empresas têm estado a fornecer aos seus potenciais clientes não foram enviadas pela FIA ou por quaisquer entidades autorizadas. Por conseguinte, qualquer declaração destas empresas relativa à FIA deve ser ignorada”.