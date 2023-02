FIA abre candidaturas para novas equipas na F1 | AutoSport

A FIA abriu a possibilidade de ter duas novas equipas de Fórmula 1 em 2025, 2026 ou 2027, e para isso anunciou o lançamento oficial de um processo de candidatura para as estruturas que pretendam participar no Mundial de Fórmula 1. Caso as suas candidaturas sejam acolhidas pela FIA e F1, podem entrar em qualquer um dos três anos, 2025, 2026 ou 2027.

Caso surjam candidaturas, a FIA irá analisar capacidade técnica, recursos e “a capacidade da equipa em cumprir as suas obrigações ao abrigo do Regulamento Desportivo, Técnico e Financeiro de F1” isto para além de demonstrar que conseguem fazer face às exigências financeiras da participação na F1.

Eis o conteúdo da missiva da FIA:

“A avaliação de cada candidatura será baseada numa análise financeira e técnica rigorosa – Processo de seleção para incluir a sustentabilidade e critérios de impacto social positivo

A Fédération Internationale de l’Automobile anuncia hoje o lançamento oficial de um processo de candidatura para identificar potenciais equipas que pretendam participar a nível competitivo no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.

A FIA acolhe o interesse de entidades com sérias intenções de participar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA. O elevado nível de interesse de vários potenciais candidatos é mais uma prova da popularidade e crescimento do campeonato.

Todos os candidatos serão submetidos às devidas diligências. A avaliação de cada candidatura abrangerá em particular as capacidades e recursos técnicos da equipa candidata, a capacidade da equipa de angariar e manter um financiamento suficiente para permitir a participação no campeonato a um nível competitivo e a experiência e recursos humanos da equipa.

Pela primeira vez, qualquer candidato será obrigado a abordar a forma como iria gerir o desafio da sustentabilidade e como planeia alcançar um impacto líquido de CO2 nulo até 2030. Qualquer equipa de F1 em perspetiva teria também de ilustrar como pretende alcançar um impacto social positivo através da sua participação no desporto.

Isto ajudará a cumprir os objetivos mútuos da FIA e da Gestão de Fórmula 1.

Os interesses gerais a longo prazo do Campeonato, envolvendo todas as partes interessadas, determinarão quais os candidatos selecionados juntamente com os regulamentos e disposições de governação aplicáveis.

Os termos do processo de candidatura formal (juntamente com os critérios de seleção completos, prazos aplicáveis, requisitos legais e outras condições) serão comunicados aos candidatos que apresentem uma manifestação preliminar de interesse à FIA.

Para o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem: “O crescimento e apelo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 está a níveis sem precedentes. A FIA acredita que as condições são adequadas para que as partes interessadas, que satisfaçam os critérios de seleção, manifestem um interesse formal em participar no Campeonato.

“Pela primeira vez, como parte das condições de seleção, solicitamos que os candidatos indiquem como cumpririam os critérios de sustentabilidade da FIA e como teriam um impacto social positivo através do desporto”.

“O processo é uma extensão lógica da aceitação positiva do Regulamento da Unidade de Potência 2026 F1 da FIA pelos fabricantes de motores, o que atraiu a Audi para a Fórmula 1 e criou interesse entre outros potenciais participantes”, lê-se no comunicado da FIA.