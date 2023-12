FIA abandona investigação a Toto e Susie Wolff | AutoSport

Foi rápido! A polémica estalou tão depressa quanto se eclipsou. A FIA anunciou ter encerrado a investigação a Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes e à sua mulher, Susie Wolff, diretora-geral da F1 Academy, depois de ter concluído que não partilharam informações confidenciais. LEIA AQUI pode ler mais AQUI e ainda AQUI . Na sua comunicação a FIA diz o seguinte “Na sequência de uma análise do Código de Conduta e da Política de Conflitos de Interesses da Formula One Management e da confirmação de que estão em vigor medidas de proteção adequadas para atenuar eventuais conflitos, a FIA está convencida de que o sistema de gestão da conformidade da FOM é suficientemente robusto para evitar qualquer divulgação não autorizada de informações confidenciais. A FIA pode confirmar que não há nenhuma investigação em curso em termos de inquéritos éticos ou disciplinares envolvendo qualquer indivíduo. Enquanto entidade reguladora, a FIA tem o dever de manter a integridade do desporto automóvel mundial. A FIA reafirma o seu compromisso com a integridade e a justiça”.

