Ferrari pode mudar foco para 2022 pouco depois do GP de Portugal de F1

Um dos pontos curiosos da temporada em curso é saber quando as 10 equipas vão mudar o seu foco para 2022, sabendo-se que vai haver uma grande mudança nos regulamentos da Fórmula 1. A Haas já o anunciou, o seu monolugar não será evoluído durante a temporada, uma vez que façam o que fizerem dificilmente iriam conseguir mudar o atual estado de coisas, ainda mais correndo com dois rookies.

Mas a grande questão passa por saber quando vão tomar essa decisão as restantes nove equipas, sabendo-se que este é basicamente um ano de transição, com as mudanças regulamentares a serem muito poucas face ao que tem acontecido anteriormente.

A Ferrari é um bom exemplo do que pode suceder, já que depois de ter construído para 2020 um monolugar que lhe valeu o pior resultado em várias décadas na disciplina, já se sabia que não podia fazer muito para se chegar novamente à Mercedes e à Red Bull e nesse contexto faz sentido a mudança de foco para o carro de 2022.

Mas por outro lado há também a luta pelo lugar de “melhor dos outros” e a Ferrari não vai ter vida fácil para bater, por exemplo, a McLaren.

De acordo com rumores que circulam, a Scuderia vai mudar o foco para o próximo ano dentro de apenas algumas semanas. O objectivo da Ferrari este ano é claramente assegurar o terceiro lugar no campeonato de construtores, pelo que se esperam vários upgrades nas próximas corridas até que os responsáveis da equipa estejam confortáveis com o que têm e possam com isso mudar o foco para 2022.

Estas três semanas entre o Bahrein e Imola permitiram às equipas trabalhar nos carros e segundo se sabe a Ferrari vai levar um novo piso, muito semelhante ao que têm a Mercedes e Aston Martin, em forma de ‘Z’. Para Portimão, novas mexidas, na zona na área interna do difusor.