Ferrari mudou tipo de suspensão no SF-25 para combater desgaste de pneus

Novo Ferrari SF-25 ‘promete’ mais performance e correção do desgaste excessivo de pneus

Lewis Hamilton revelou ter-se sentido “bem” ao volante nos primeiros testes para a temporada de 2025 da Fórmula 1, enquanto Charles Leclerc afirmou à Sky Italia que “não houve surpresas negativas” com o novo SF-25. Apesar do chefe de equipa Frederic Vasseur ter admitido que o carro é uma evolução do modelo anterior e não “99% novo” como inicialmente tinha sugerido, a Ferrari apresenta uma diferença significativa: é agora o único carro da grelha com suspensão pullrod tanto na dianteira quanto na traseira.

“Chegámos a um limite com o antigo conceito”, explicou Loic Serra, o novo diretor técnico vindo da Mercedes. “Para termos mais opções de desenvolvimento, tivemos de mudar para o pullrod.” A alteração visa resolver um problema crítico: o desgaste excessivo dos pneus, um ponto fraco da Ferrari na temporada anterior.

Mesmo com o entusiasmo em torno do novo conceito, Hamilton mantém-se cauteloso. “Os testes são mais limitados do que nunca – apenas três dias, além do dia de filmagem de 200 km que é partilhado. Ainda não passei tempo suficiente no carro e estou a aclimatar-me,” explicou o piloto inglês. “Na Mercedes, demorei seis meses para conseguir a minha primeira vitória. Estou a fazer tudo o que posso para estar pronto para a primeira corrida.”

SF-25 promete velocidade, mas mudanças são discretas

Embora o SF-25 tenha mantido praticamente inalterados o nariz e a asa dianteira relativamente ao modelo de 2024, os primeiros rumores indicam que o carro é cerca de quatro décimos mais rápido no simulador. O jornal italiano Corriere della Sera destacou que essa melhoria é significativa “num mundo onde milésimos contam”. A questão é se a correlação com a pista se dá…

A escolha de não alterar a asa dianteira está ligada às mudanças regulamentares para 2025, que vão restringir a flexibilidade desta peça a meio da temporada. “Se as regras estão a mudar, faz sentido combinar isso com um desenvolvimento da asa,” explicou Vasseur, justificando a estratégia mais conservadora.

O verdadeiro teste para a Ferrari começará na primeira corrida da temporada, quando o SF-25 terá de provar que a mudança para a suspensão pullrod foi a escolha certa para combater o desgaste dos pneus e finalmente desafiar ainda mais as equipas de topo.

FOTO F1 75/Getty Images