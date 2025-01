Ferrari fornece motores à Cadillac na F1 em 2026

A Ferrari vai fornecer motores para a nova equipa Cadillac em 2026. A entrada da equipa, anteriormente conhecida como Andretti Cadillac, está prevista para coincidir com a introdução de novos regulamentos da F1 de 2026, e como solução temporária, pois a General Motors (GM) acredita que só terá a sua própria unidade de potência pronta pelo menos dois anos depois, pelo que a Cadillac precisava de um acordo de fornecimento nesse período e a solução foi encontrada na Ferrari, que mantém dois clientes. Apesar de perder a Sauber para a Audi, a Ferrari continuará com duas equipas clientes em 2026. Tanto Frederic Vasseur, chefe da equipa Ferrari, quanto Graeme Lowdon, novo chefe da equipa Cadillac, expressaram entusiasmo com esta parceria.

