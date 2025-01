Ferrari confirma estreia de Lewis Hamilton na próxima semana

O Diretor Executivo da Ferrari, Benedetto Vigna, confirmou que Lewis Hamilton fará a sua tão esperada estreia oficial em Maranello e Fiorano “na próxima semana”. Lewis Hamilton vai conduzir um monolugar da Ferrari pela primeira vez na quarta-feira, 22 de janeiro, ao volante do 2022 F1-75 em Fiorano, iniciando a parceria com Charles Leclerc.

Hamilton chegará à fábrica de Maranello da Ferrari a 20 de janeiro para sessões de simulador e reuniões com a sua nova equipa, incluindo o engenheiro de corrida Riccardo Adami. A Ferrari planeou um teste de três dias de 21 a 23 de janeiro, no qual Leclerc também deverá participar. Hamilton não terá direito a um programa especial, sendo que o trabalho será feito normalmente com Charles Leclerc a fazer um programa semelhante.

O Lewis Hamilton estará connosco na próxima semana, disse Vigna ao apresentar um novo acordo de patrocínio com o banco italiano Unicredit. Estamos prontos para quase tudo, mas não para tudo, mas vamos resolver isso”, sorriu.

O patrocínio do Unicredit substitui o acordo com o banco espanhol Santander, que seguiu Carlos Sainz para a Williams: “É uma parceria que queríamos anunciar pouco antes da chegada de Hamilton, colocando as pessoas no centro das nossas empresas e das comunidades que gravitam em torno de nós.

Quanto à estreia de Hamilton na Ferrari, há relatos de que a polícia local está à espera de um grande afluxo de fãs para a área. É claro que há uma grande expetativa, disse Vigna.

“Há muito entusiasmo e um grande desejo de começar. Estamos agora a ultimar os últimos pormenores.”

FOTO MPSA/PHilippe Nanchino