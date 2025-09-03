Ferrari com decoração ‘retro’ no GP de Itália de F1 em Monza
A Ferrari revelou a decoração que os seus carros usarão na corrida em casa, em Monza, no âmbito da comemoração dos 75º aniversário da Fórmula 1. A Ferrari revelou a decoração especial que os SF-25 de Charles Leclerc e Lewis Hamilton usarão no Grande Prémio da Itália, a primeira corrida em Monza para o heptacampeão mundial Hamilton desde que se juntou à Scuderia.
Com um branco mais proeminente nas tampas do motor, com números e tampas das rodas ‘retro’, o carro presta homenagem à combinação de cores do Ferrari 312T que Niki Lauda levou ao Campeonato de Pilotos de 1975 e que rendeu à equipa o título de Construtores no mesmo ano.
A Ferrari chega a Monza após uma difícil participação no Grande Prémio dos Países Baixos, com Hamilton e Leclerc a abandonarem a corrida após acidentes – embora os pilotos estivessem animados com a melhoria no ritmo do carro ao longo do fim de semana. Antes de Leclerc e Hamilton entrarem na pista na manhã de sexta-feira, confira as cores exclusivas na galeria acima.
