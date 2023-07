Fernando Alonso ‘tirou um coelho da cartola’ | AutoSport

Fernando Alonso teve um bom desempenho na corrida do Grande Prémio da Bélgica, parecendo ignorar a menor capacidade de desempenho do AMR23 em comparação com as versões atualizadas do Mercedes W14 e do McLaren MCL60, terminando no quinto posto da classificação e somando no fim de semana o maior número de pontos desde a prova austríaca.

O fim de semana nem estava a correr bem à equipa de Silverstone, não mostrando um ritmo forte na qualificação e acabando a Sprint apenas com um carro e muito longe dos lugares pontuáveis. Mas com um bom arranque, Alonso colocou-se entre os cinco primeiros e conseguiu aguentar essa posição até final da corrida e nem George Russell se mostrou um adversário perigoso para o espanhol.

Apesar do ritmo competitivo do Aston Martin estar longe do que mostrou na primeira fase da temporada, o quinto posto de Alonso foi um sinal positivo para a equipa britânica.