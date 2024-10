Fernando Alonso que vencer o seu terceiro título de F1: “em dois ou três anos…”

Fernando Alonso tem um sonho e este é inabalável: quer alcançar o tri de títulos de F1. Pelos vistos a confiança na Aston Martin é grande, e a ida de Adrian Newey para a equipa de Silverstone, talvez o ‘detalhe’ que faltava. Será que o espanhol ainda tem ‘pernas’ para isso? ‘Mãos’, para já, tem, não tem é carro…

Fernando Alonso, um dos pilotos mais versáteis e consagrados da história do automobilismo, definiu um objetivo audacioso: conquistar o tão desejado terceiro título de Campeão Mundial de Fórmula 1. Aos 42 anos, com uma carreira repleta de vitórias em diversas categorias, o espanhol não perdeu o brilho nos olhos nem a sede de triunfos. Agora, todo o seu foco está no trabalho com a Aston Martin, e procura agora transformar esse sonho em realidade.

Para Alonso, erguer novamente o troféu de campeão não é apenas mais um feito para abrilhantar o seu currículo já notável. Trata-se de uma missão pessoal, um último capítulo grandioso que deseja escrever antes de pendurar o capacete. A sua trajetória é impressionante: de conquistas nas pistas da F1 a aventuras bem-sucedidas nas corridas de resistência, como as 24 Horas de Le Mans.

O seu talento multifacetado quase o levou a um feito histórico: a cobiçada ‘Coroa Tripla’ do automobilismo, que consiste em vencer o Grande Prémio do Mónaco, as 24 Horas de Le Mans e as 500 Milhas de Indianapolis.

Ainda que tenha chegado perto de completar essa façanha, lendária oval de Indianapolis continua a ser a sua pedra no sapato. Tentou vencê-la três vezes, mas a sorte e as circunstâncias não jogaram a seu favor. A falta deste triunfo, contudo, não o faz perder o sono, pelo menos por agora. Recentemente, quando questionado sobre uma possível nova investida nos Estados Unidos, Alonso foi categórico: a prioridade é a Fórmula 1 e nada mais.

Determinado e cheio de energia, o espanhol está pronto para dar tudo de si na sua parceria com a Aston Martin, provando que, mesmo aos 42 anos, ainda tem muito a oferecer ao desporto. Afinal, para um competidor nato como Fernando Alonso, o impossível é apenas um desafio à espera de ser superado.