Fernando Alonso: “Lewis está a pilotar muito bem e é 13º, é Fórmula 1″ | AutoSport

Fernando Alonso é um dos pilotos mais experientes da grelha da Fórmula 1. Sabe bem o que é ter um bom e um mau carro. Já passou por (quase) tudo na competição. Sobre o seu colega de profissão, e antigo companheiro de equipa na McLaren, Lewis Hamilton e a sua situação este ano, Alonso sabe que “é a Fórmula 1”.

Lewis Hamilton está afastado das discussões pelas vitórias e vê-se confrontado com a realidade de ter um monolugar com muitos problemas, muito diferente dos últimos anos.

“É a Fórmula 1. Tem sido sempre assim”, disse Fernando Alonso, sobre a situação de Hamilton. “Quando [Ayrton] Senna ganhou os campeonatos e as corridas, tinha o carro mais rápido. Quando eu ganhei o campeonato, tinha o carro mais rápido. Michael [Schumacher] tinha o carro mais veloz. Lewis bateu todos os recordes e pole positions porque tinha o carro mais veloz. Hoje, Lewis está a pilotar muito bem e é 13º, é a Fórmula 1”

Recordamos que no final do GP de Emilia Romagna, o piloto da Mercedes voltou a ficar atrás do seu colega de equipa, não teve argumentos para conseguir um resultado mais positivo e terminou fora dos pontos, com uma volta de atraso para o vencedor, Max Verstappen. No final da corrida, Toto Wolff falou no rádio e pediu desculpa ao Lewis Hamilton: “Desculpa pelo carro que tiveste de pilotar hoje. Eu sei que é impossível de pilotar. Este resultado não é o que merecíamos”. Hamilton respondeu, resignado: “Sem problema Toto. Vamos continuar a trabalhar arduamente”.