Fernando Alonso: “F1 deve considerar regras ou pneus especiais para o Mónaco” | AutoSport

Corrida especial, regras especiais! É o que defende Fernando Alonso quanto ao Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1. Os adeptos da F1 dividem-se quanto ao GP do Mónaco dever sair, ou não, do Mundial, mas entre a ‘comunidade’ da F1, equipas, pilotos, a grande maioria entende que a corrida, apesar de ser habitualmente má, é especial…

Fernando Alonso entende que a Fórmula 1 deve considerar a introdução de um pneu especial ou regras especiais para apimentar corridas como o Mónaco. O tamanho e a velocidade dos carros atuais, juntamente com as ruas apertadas e sinuosas do Mónaco, resultam habitualmente numa corrida particularmente monótona: “Nas ruas da cidade, os pneus são muito importantes – especialmente no Mónaco”, disse Alonso à Soy Motor: “Penso que a Fórmula 1 deveria considerar talvez o desenvolvimento de um pneu especial para o Mónaco que não seja utilizado noutras pistas, ou apenas forçar todos a usar os pneus mais macios e impedi-los de usar os mais duros. O Mónaco é uma corrida especial, pelo que talvez valha a pena pensar em fazer algumas regras especiais”.

Toto Wolff insiste que a F1 deve continuar a correr no Mónaco: “Mónaco significa Fórmula 1.

É glamour, é excitante, e sim, é uma das pistas onde há menos ultrapassagens.

Mas se me perguntarem se devemos estar lá, eu digo 100 por cento sim”. É um dos Grandes Prémios mais importantes do ano”.