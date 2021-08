Fernando Alonso diz que La Sarthe é: “demasiado rápida e demasiado estreita para um Fórmula 1” | AutoSport

Fernando Alonso é de opinião que a pista de La Sarthe, em Le Mans, precisaria de muitas mudanças para poder receber a F1. Tendo tido a oportunidade de ver a pista sob a perspetiva de um F1, e depois de lá ter corrida, e vencido, com a Toyota, o circuito, que tem o grau 2 da FIA, exigiria alterações: “Podia ser divertido, e não seriam precisas muitas alterações, mas tendo em conta as normas de segurança, provavelmente teríamos de mudar algumas coisas na pista. É demasiado rápida e demasiado estreita em algumas zonas” disse Alonso, que revelou ainda que a simulação da equipa lhe indicou que seria possível um tempo de volta abaixo dos três minutos num F1: “Não sei, com o nosso carro senti que nas longas retas, o feeling era invulgar para os nossos pneus e carro”, disse Alonso ao Race Fans.