Fernando Alonso: alterações no Eau Rouge/Raidillion não vão parar acidentes | AutoSport

Fernando Alonso é de opinião que as alterações no Eau Rouge/Raidillion não irão fazer com que deixem de acontecer grandes acidentes ali. Na sequência do acidente fatal sofrido por Anthoine Hubert, numa corrida de Fórmula 2 em 2019, passou a haver muita gente com vontade de fazer qualquer coisa ali que impeça a potencial gravidade dos acidentes, e depois da carambola de ontem na W-Series, e do acidente, hoje na qualificação de Lando Norris, a questão voltou à baila mas Alonso adverte que mesmo fazendo alterações, ainda que deixe de haver tantos acidentes, essa continuará a ser uma curva de alta velocidade que faz parte do desafio que é Spa-Francorchamps. Por outro lado, há muito que, essencialmente na F1, a curva deixou de ser o desafio que era no passado, porque seja em que condições for é feita a fundo. Por isso muitos dizem que hoje em dia é apenas um grande risco sem ser um enorme desafio.