Felipe Massa inicia ação judicial contra FIA e F1 por irregularidades no título de 2008 | AutoSport

Depois de ameaçar com uma ação judicial sobre possíveis irregularidades no título de 2008 que lhe escapou por um ponto, Felipe Massa reuniu uma equipa jurídica para avaliar a situação e, segundo relato da Reuters, terá iniciado agora este processo.

Os advogados do piloto brasileiro terão enviado uma carta no dia 15 de agosto a Stefano Domenicali e a Mohammed ben Sulayem, diretor executivo da Fórmula 1 e Presidente da FIA, respetivamente, onde dão conta que irão dar início a uma ação em tribunal para exigir o pagamento de uma compensação por irregularidades no título de pilotos do mundial de 2008.

A Reuters garante ter tido acesso à missiva, onde os advogados do brasileiro dão conta que “Sr. Massa é o legítimo Campeão de Pilotos de 2008 e a F1 e a FIA ignoraram deliberadamente a conduta incorreta que o privou do título”, dando conta da sua intenção em ser compensado financeiramente pela perda de bónus e outros ganhos pelo facto de não ter sido coroado campeão. Na carta, os advogados defendem que o antigo piloto da Ferrari “não está em condições de quantificar totalmente os seus prejuízos”, mas “estima que estes poderão ultrapassar as dezenas de milhões de euros”.

Felipe Massa reuniu a equipa jurídica para avaliar o caso depois das declarações de Bernie Ecclestone em março passado, quando o antigo responsável da Fórmula 1 afirmou ao F1-Insider que ele e a FIA, na altura comandada por Max Mosley, tiveram conhecimento antes de terminar a temporada do chamado caso ‘Crashgate’, a corrida polémica em que Nelson Piquet Jr. se despistou propositadamente para provocar a entrada de um Safety Car e assim beneficiar a corrida do seu colega Fernando Alonso, no GP de Singapura.