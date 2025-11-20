Felipe Massa, 1 – Ecclestone, FIA e F1, 0: caso vai a julgamento…

A ação Judicial de Felipe Massa relativa a tudo o e que se passou em 2008 resultante do ‘Crashgate’ do GP de Singapura de F1, teve agora avanços: o Tribunal Superior de Londres decidiu que parte da ação judicial de Felipe Massa pode prosseguir para julgamento, e rejeitou tentativas dos réus (FIA, Fórmula 1 e Bernie Ecclestone) de arquivar o caso antes que esse possa ser alvo de uma análise aprofundada.

O juiz considerou que Felipe Massa tem “perspetivas reais” de provar em julgamento que houve uma conspiração ilícita entre Ecclestone, a FIA e a FOM para ocultar o caráter intencional do acidente de Nelson Piquet Jr. no GP de Singapura 2008, e rejeitou o argumento dos réus de que a ação estaria prescrita, aceitando que o piloto brasileiro só tomou conhecimento dos factos essenciais em março de 2023, quando Ecclestone admitiu numa entrevista que sabia da fraude desde 2008.​

Contudo, há coisas rejeitadas pelo tribunal. O juiz concluiu que a FIA tinha o dever de investigar, mas esse dever era devido a tudo o que se passou, e não especificamente a Felipe Massa, que é, como se sabe quem ‘recuperou para a praça pública este assunto.

Isto significa, segundo o juiz que “o tribunal não pode ser solicitado para reescrever os resultados do Campeonato Mundial de Pilotos de 2008”. Portanto, Felipe Massa nunca será declarado campeão mesmo que vença o processo.​

Quanto ao valor da indemnização pretendida, Felipe Massa pede um valor que ronda os 73 milhões de euros, devido a alegadas perdas financeiras, oportunidades de carreira, patrocínios e danos à reputação que alega ter sofrido devido ao facto de ter perdido o título, que recorde-se, esteve muito perto de conseguir, até Lewis Hamilton ter ultrapassado Timo Glock no final do GP do Brasil de 2008.

Contexto: o escândalo da ‘Crashgate’ de 2008

No GP de Singapura de 2008, Nelson Piquet Jr. (piloto da Renault) bateu intencionalmente sob ordens da equipa para beneficiar o seu colega Fernando Alonso.​

Felipe Massa liderava a corrida quando o acidente ocorreu, provocando a entrada do safety car e durante o pit stop sob Safety Car, a Ferrari cometeu um erro, com o brasileiro a sair das boxes com a mangueira de combustível ainda presa, caindo para 13º lugar e ficando fora da zona de pontos.​

Fernando Alonso venceu a corrida.

Isso, claro teve consequências no campeonato, que se manteve em aberto até à última prova, com Massa a perder, como já referimos, o título mundial para Lewis Hamilton por apenas 1 ponto na última corrida da época, no Brasil.​

Em 2009, a fraude foi revelada por Nelson Piquet Jr., resultando no facto de Flavio Briatore (diretor da Renault na altura) e Pat Symonds (engenheiro-chefe), terem sido banidos da F1. Contudo, os resultados da corrida de Singapura mantiveram-se, não houve qualquer alteração face ao que sucedeu em pista.

Base legal do caso de Felipe Massa

Em entrevista ao portal alemão F1 Insider, há uns anos, Bernie Ecclestone afirmou que ele e Max Mosley (então presidente da FIA, falecido em 2021) tinham sabido já em 2008 que o acidente tinha sido intencional, mas “decidiram não fazer nada para proteger o desporto e evitar um grande escândalo”.​

Ecclestone posteriormente afirmou não se recordar de ter dado essa entrevista, que é ​ a pedra angular de todo o processo de Massa, pois revelou, alegadamente pela primeira vez, que as autoridades tinham conhecimento da fraude antes do final da temporada 2008.​

Argumentos da Defesa (FIA, FOM e Ecclestone)

A defesa da FIA, Formula One Management e Bernie Ecclestone alega que Massa demorou demasiado tempo para iniciar o processo, pois já teria tido conhecimento suficiente dos factos em 2009, quando o escândalo veio a público.​

O juiz rejeitou este argumento, considerando que a entrevista de 2023 permitiu a Massa “juntar todas as peças do puzzle”.​

A defesa sustenta ainda que foram os erros de Massa e da Ferrari (nomeadamente o pit stop desastroso) que custaram o título, não o acidente de Piquet.​

Para além disso, a defesa refere a jurisdição e limites do tribunal, e argumenta que, ao aceitar a Superlicença da FIA, Massa concordou em resolver disputas desportivas apenas dentro dos canais da FIA, não em tribunais civis.​

Defendem que o tribunal não tem competência para alterar resultados desportivos certificados há 17 anos.​

O que pretende Felipe Massa?

Em primeiro lugar, a defesa de Felipe Massa afirma explicitamente que não procura alterar o resultado oficial do Mundial de Fórmula 1 de 2008, portanto não se trata de retirar o título de Lewis Hamilton.​

O objetivo é obter reconhecimento oficial de que foi o “legítimo campeão moral” de 2008 e pretende, claro, uma indemnização financeira pelas perdas de patrocínios, bónus e oportunidades de carreira que teria tido como campeão mundial. Para além disso pede ainda uma declaração judicial de que a FIA não investigou adequadamente o caso à época.​

Quais são os próximos passos?

Com a decisão de 19 de novembro de 2025, o caso avançará agora para julgamento, onde ambas as partes poderão apresentar provas detalhadas, incluir testemunhas e aprofundar argumentos.​

O juiz Robert Jay alertou os representantes de Felipe Massa que o caminho terá “vários obstáculos sobre causalidade”, mas já se percebeu que num tribunal pode levar a sua tese avante, porque se assim não fosse o juiz teria declinado o pedido.​

E agora quais são os possíveis resultados? Uma vitória de Massa poderá possibilitar-lhe uma enorme indemnização, para além do reconhecimento que tinha razão. Mas nunca será declarado campeão de 2008.

Em caso de vitória dos réus, o caso poderá ser arquivado em fases posteriores.

Há sempre, como é habitual, a possibilidade de um acordo extrajudicial, que até aqui não foi mencionado por qualquer das partes.

Impacto no desporto motorizado

O caso pode estabelecer um precedente sobre até que ponto resultados desportivos passados podem ser judicialmente questionados quando há alegações ou provas de manipulação e encobrimento.​

Isto pode colocar em causa o carácter definitivo dos campeonatos certificados pela FIA, algo que as autoridades do desporto consideram essencial para a integridade das competições.​

Reação de Felipe Massa

Após a decisão de 19 de novembro, em declarações a vários órgãos de comunicação social, Felipe Massa declarou que “esta é uma vitória extraordinária, um dia muito importante para mim, para a justiça e para todos os apaixonados pela Fórmula 1. O Tribunal reconheceu a força do nosso caso e não deixou que os réus abafassem a verdade sobre o que se passou em 2008. […] A verdade prevalecerá no julgamento. Vamos investigar tudo a fundo. Cada documento, cada comunicação, cada prova que revele a conspiração entre os réus será apresentada. Estou mais determinado e confiante do que nunca”​, disse, citado pelo RacingNews365.

Em síntese, o processo avança para julgamento, as alegações de conspiração foram aceites, mas outras rejeitadas, como a quebra direta de contrato pela FIA e o pedido de ser declarado campeão. O pedido de indemnização é de 73 milhões de euros, a prescrição do processo alegado pela defesa foi rejeitado e agora segue-se para julgamento, onde serão apresentadas todas provas das duas partes. Lewis Hamilton não perderá o título de 2008.

Por fim, este caso promete ser histórico e pode redefinir limites legais sobre revisão de resultados desportivos em casos de alegada manipulação.