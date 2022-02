Federação ucraniana pede à FIA para banir licenças russas | AutoSport

A invasão russa à Ucrânia está a motivar uma onda de solidariedade sem igual, com um boicote global à Rússia. Com o país a ficar cada vez mais isolado do mundo, pedem-se ainda mais sanções e a Federação Ucraniana de Automobilismo (FAU) pediu à FIA para banir as licenças russas. Assim, pilotos, com essas licenças ficariam impedidos de correr, o que pode afetar diretamente Nikita Mazepin. Leonid Kostyuchenko, presidente da FAU apelou também à proibição de a Rússia e a Bielorrússia acolherem quaisquer eventos sancionados pela FIA, proibindo o uso dos seus símbolos e bandeiras de Estado, e excluindo todos os membros russos e bielorrussos da FIA.