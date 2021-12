Favoritos ao título de F1, Fernando Alonso: “O Max está a pilotar um passo à frente de todos nós” | AutoSport

Fernando Alonso, piloto da Alpine, ja tinha anteriormente deixado expresso que Max Verstappen merece este título e desta feita confirma a sua escolha: Max Verstappen: “Vai depender um pouco do ‘pacote’ que tiveram ambos para a corrida. Ultimamente a Mercedes tem tido mais desempenho e já ganhou algumas corridas, mas o Max está a conduzir – na minha opinião – um passo à frente de todos nós. Vimos a volta [de qualificação] em Jidá, até que ele tocou na parede na última curva, essa volta vinha do Max, não do Red Bull.

Portanto, de certa forma, é essa a minha opinião: a Mercedes merece o campeonato dos construtores porque o carro é superior e Max, talvez globalmente no ano, tem estado a pilotar um passo à frente de todos.

Não é que eu apoie o Max, é o que acho que ele merece, na minha opinião”.