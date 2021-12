Favoritos ao título de F1, Daniel Ricciardo: “Deixei de fazer previsões!” | AutoSport

Daniel Ricciardo, piloto da McLaren, não sabe o que pensar quanto à decisão do título de F1: “Deixei de fazer previsões! Em momentos pensei no Max; noutros momentos pensei no Lewis. É tão difícil de ler, em última análise, é realmente fantástico para o desporto que a luta vá até ao fim, e ainda por cima iguais em pontos, é fixe… Mas em última análise, é quem tiver um bom fim-de-semana em Abu Dhabi, é quem se sair melhor em Abu Dhabi, que se tornará campeão. É mesmo tudo assim tão simples…”