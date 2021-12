Favoritos ao título de F1, Carlos Sainz: “ambos fizeram uma época brilhante, a um nível incrível” | AutoSport

Carlos Sainz, piloto da Ferrari é outro dos indecisos quanto a quem poderá vencer o título mundial de F1: “Acho que este é o cenário ideal para a Fórmula 1, penso que é super excitante assistir – até eu voltei para o meu quarto no domingo à noite, e fui ver a corrida para ver o que raio aconteceu lá na frente e porque é que todos falavam do que tinha acontecido. E eu tive a oportunidade de assistir, e apercebemo-nos do quão equilibrada é esta batalha; cada corrida tem uma luta entre os dois competidores do campeonato e como isto é excitante para a Fórmula 1.

Infelizmente, no Twitter… está tudo muito polarizado e torna-se menos excitante quando se veem os dois lados a lutar tanto um contra o outro. Acho que basta ser um pouco mais neutro, aproveitar a luta e deixar o melhor homem ganhar.

Não vou comentar pessoalmente sobre quem tem sido o melhor piloto, se eu disser um, um lado vai criticar-me e dizer ‘não, Lewis tinha um carro melhor’; se eu disser Max… é demasiado polarizado, por isso não quero tomar uma posição, pois não faz sentido a forma como está polarizado nas redes sociais.

Penso que ambos fizeram uma época brilhante, a um nível incrível. Do meu lado, só desejo que possam manter a imagem da F1 limpa, a imagem do desporto tanto como qualquer outra coisa, tudo em benefício da Fórmula 1. Que continuemos a ser um desporto e não apenas um espectáculo, por isso mostrem bom desportivismo e ofereçam um bom espectáculo na final”.