Faltam 2 dias para a Fórmula 1 de 2024 arrancar… | AutoSport

Estamos nos momentos finais da contagem regressiva para o início de uma nova temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Após conquistar 21 vitórias no ano passado, a Red Bull torna-se o alvo a ser superado por todas as outras equipas, assim como Max Verstappen, agora tricampeão mundial, é o foco para os outros 19 pilotos da grelha. A expectativa está em alta, prometendo uma competição intensa e emocionante na temporada mais longa da história da competição.

Serão 24 Grandes Prémios e mais seis corridas Sprint na temporada de 2024 do mundial de monolugares da FIA, com a esperança de mais competitividade e um pelotão com margens ainda mais curtas, numa altura em que as equipas já têm muitos dados e compreendem melhor o regulamento técnico que entrou em vigor em 2022.

Ferrari, Mercedes, McLaren e, a surpresa de 2023, Aston Martin são as equipas que se esperam estar mais próximas da Red Bull, podendo lutar por vitórias logo nas primeiras corridas do ano. Mas antes, há que afinar todos os pormenores e ver onde estão os seus novos carros em comparação com a concorrência durante os testes coletivos que duram três dias e começam na próxima quarta-feira, 21 de fevereiro. Terão como palco, como aconteceu no passado, o mesmo circuito onde terá lugar a primeira prova do ano, no Barém.

A época de Fórmula 1 de 2024 vai ter 24 corridas, arrancando com Grandes Prémios consecutivos no Barém e Arábia Saudita e termina com três corridas seguidas em Las Vegas, Catar e Abu Dhabi no final de novembro e início de dezembro.

Tendo em conta que o Ramadão muçulmano começa no domingo, 10 de março, a corrida da Arábia Saudita será ao sábado. Entre as mudanças mais significativas estão o facto da corrida do Japão ser em abril, seguindo-se a China, que regressa após uma ausência imposta pela covid-19, desde 2019.

Com a alteração do formato dos Grandes Prémios com corrida Sprint, passando esta a ser a primeira sessão do dia de sábado, a estreia em Xangai ocorre às 11 horas da manhã locais, mais sete horas do que em Portugal continental, o que significa que tem início no nosso território continental às 4 horas.

Depois de um começo no Médio Oriente e Ásia, a F1 vai a Miami, EUA, rumando depois à Europa para as corridas europeias, com o GP do Canadá pelo meio. Espanha/Áustria/Grã-Bretanha formam a primeira jornada tripla da época entre o final de junho e início de julho. Após a pausa de verão, os grandes prémios europeus completam-se com a dupla jornada de Zandvoort e Monza. Segue-se o Azerbaijão, Singapura, e logo de seguida outra tripla, Estados Unidos, México e Brasil antes de mais um intervalo de três semanas para a série final de corridas que começa com Las Vegas, que é novamente ao sábado, e as duas últimas já em dezembro.

Para o Grande Prémio de Las Vegas, a primeira sessão de treinos livres está agendada para iniciar às 2:30 horas, seguindo novo treino ainda na sexta-feira às 6 horas. No dia seguinte realiza-se o último treino às 2:30h e qualificação às 6 horas, a mesma hora da corrida no domingo. Todas estas horas, segundo o fuso horário de Portugal continental.

Sem alterações entre os pilotos que vão competir pelo título mundial em 2024, espera-se um mercado muito intenso, depois do anúncio surpreendente da mudança de equipa por parte de Lewis Hamilton no final da temporada que se inicia nos próximos dias.

Nas últimas temporadas, uma ou mais equipas, têm vindo a precisar de utilizar os seus pilotos de reserva, mostrando a importância de ter nas estruturas pilotos capazes de entrar para um monolugar de Fórmula 1 e estarem melhor preparados. Muitos deles conhecem bem o carro, mas de testes em simulador, faltando tempo em pista, algo que hoje em dia é difícil dar.

Segue a lista atualizada dos pilotos de reserva de cada equipa para 2024:

Equipa Piloto de reserva Red Bull Liam Lawson Visa Cash App Liam Lawson Ferrari Oliver Bearman / Antonio Giovinazzi / Robert Shwartzman McLaren Patricio O’Ward / Ryo Hirakawa Aston Martin Felipe Drugovich Alpine Jack Doohan Williams Por confirmar Mercedes Mick Schumacher Stake F1 Team Théo Pourchaire / Zane Maloney Haas Oliver Bearman / Pietro Fittipaldi

Seguem os links das mudanças mais importantes nas regras da Fórmula 1 para a temporada que se aproxima:

ALTERAÇÕES AO FORMATO SPRINT

RECURSO DAS DECISÕES PASSA DE 14 PARA 4 DIAS…

GRANDE AUMENTO DAS MULTAS

SHAKEDOWN E FILMAGENS, PASSA DE 100 PARA 200 KM

ESTREIA DE NOVAS PEÇAS ‘CONDICIONADA’…

AUMENTO DOS LIMITES DE CAPEX…

REQUISITOS AINDA MAIORES PARA O ‘ROLL HOOP’

QUATRO MOTORES ALOCADOS POR PILOTO PARA AS TEMPORADAS DE 2024 E 2025