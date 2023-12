Faleceu Gil de Ferran | AutoSport

Uma triste notícia para encerrar este 2023. Gil de Ferran faleceu na sexta-feira, vítima de um ataque cardíaco, aos 56 anos.

De acordo com a Associated Press, de Ferran sentiu-se mal enquanto competia com o seu filho no The Concours Club em Opa-locka, Florida, na sexta-feira. Acabou por parar em pista e a reanimação não foi possível.

O franco-brasileiro destacou-se no desporto motorizado, vencendo dois títulos consecutivos da CART em 2000 e 2001. De Ferran obteve um total de 12 vitórias em corridas entre a IndyCar/CART numa carreira que se estendeu de 1995 a 2003. Mas o seu maior feito foi em 2003. Venceu as 500 milhas de Indianápolis ao serviço da Roger Penske, batendo o seu colega de equipa Hélio Castroneves na meta. Foi a sua quarta e última corrida nas 500 Milhas. Teve também uma passagem bem sucedida pela American Le Mans Series.

De Ferran passou algum tempo a trabalhar como Diretor Desportivo da BAR-Honda de 2005 a 2007. Desempenharia um papel semelhante na McLaren de 2018 a 2021, tendo regressado para se tornar consultor da equipa no início deste ano. Estava também envolvido no projeto da McLaren para a Indy, tendo essa ligação começado ainda no tempo em que Fernando Alonso tentou conquistar a Indy 500.

Roger Penske divulgou a seguinte declaração sobre o seu falecimento: “Estamos muito tristes com a notícia do trágico falecimento de Gil de Ferran. Os nossos pensamentos e orações vão para [a sua mulher] Angela, [a filha] Anna, [o filho] Luke e toda a família de Ferran. Gil definiu a classe como piloto e como cavalheiro. Como campeão da IndyCar e vencedor das 500 milhas de Indianápolis, Gil conseguiu muito durante a sua carreira, tanto dentro como fora da pista. Gil era amado por muitos. Era um grande amigo da equipa Penske e da família IndyCar, bem como de toda a comunidade internacional de desportos motorizados. O falecimento de Gil é uma perda terrível e a sua falta será profundamente sentida”.

A McLaren divulgou a seguinte declaração na sexta-feira à noite: “Toda a gente na McLaren Racing está chocada e profundamente triste por saber que perdemos um membro querido da nossa família McLaren. Enviamos as nossas mais profundas condolências à família, amigos e entes queridos de Gil de Ferran. O Gil era uma parte importante da nossa equipa de corrida. Era uma força formidável dentro e fora da pista e causou um impacto duradouro em todos os que corriam e trabalhavam com ele. Todos na McLaren Racing sentirão a sua falta”.

INDYCAR is deeply saddened by the passing of two-time series champion and racing legend Gil de Ferran.



Our thoughts are with his family, friends and loved ones. pic.twitter.com/Yo3b1FkoV7 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) December 30, 2023

Everyone at McLaren Racing is shocked and deeply saddened to learn we have lost a beloved member of our McLaren family.



We send our deepest condolences to Gil de Ferran’s family, friends and loved ones. pic.twitter.com/vmyKil7I00 — McLaren (@McLarenF1) December 30, 2023

Foto: Indycar Series