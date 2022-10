F4 Itália: Pedro Perino termina época em 19º em 55 concorrentes | AutoSport

Pedro Perino concluiu, este fim de semana, no Circuito de Mugello, a época da exigente Fórmula 4 italiana, terminando o campeonato num meritório 19.º lugar entre 55 concorrentes de várias nacionalidades. Um ano de acentuada evolução e aprendizagem.

Pedro Perino chegou à sétima e última prova do Campeonato Italiano de Fórmula 4 motivado pelo seu melhor resultado de sempre nesta competição, um excelente 6.º lugar na prova disputada em Monza. Foi das poucas vezes que um piloto português pontuou num dos mais exigentes campeonatos a nível internacional da Fórmula 4, considerada a principal fórmula de iniciação para os jovens talentos vindos do Karting. O eventual campeão da F4 italiana, por exemplo, foi o italiano Andrea Kimi Antonelli, considerado a principal esperança do automobilismo em Itália e que já tem um contrato plurianual com a equipa Mercedes de Fórmula 1.

Na derradeira prova da época, disputada no Circuito de Mugello, Pedro Perino competiu num extenso pelotão de 41 pilotos, conseguindo o 24.º e o 27.º lugares nas duas sessões de qualificação, onde o seu monolugar não estava particularmente eficaz. Problemas que viriam a acentuar-se na Corrida 1, onde o piloto de Oeiras foi obrigado a abandonar com problemas mecânicos no seu carro.

Sem baixar os braços, Pedro Perino terminaria a Corrida 2 no 27.º lugar e depois conseguiu ainda melhor na Corrida 3, onde fez cinco ultrapassagens – largou de 23.º – rumo ao 18.º lugar. Um fim de semana de superação, mas que também mostrou a determinação de Pedro Perino, que concluiu então o seu segundo ano na competição com o 19º posto e mais uma etapa concluída da sua formação.