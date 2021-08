F2: Williams termina ligação com Dan Ticktum | AutoSport

Williams optou terminar a ligação que tinha com o piloto de desenvolvimento Dan Ticktum com efeito imediato. O jovem britânico que compete na F2 vê-se assim novamente afastado de uma equipa de F1 depois da Red Bull ter terminado o contrato que tinha com o jovem piloto.

Williams confirmou à F1.com que Ticktum terminou a sua ligação na semana passada, com metade da época de F1 ainda por fazer. As razões para a sua partida continuam a não ser claras. Ticktum é claramente um piloto talentoso, mas as suas atitudes e discurso nem sempre caíram bem na Red Bull o que levou à saída do programa de jovens da equipa austríaca. Não se sabe se terá sido algo semelhante a provocar a saída do britânico mas a forma como foi feita deixa dúvidas no ar. Ticktum já venceu por duas vezes o GP de Macau e é atualmente quarto no campeonato de F2.