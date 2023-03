F2: Pistolas elétricas para trocas de pneus, nova solução a caminho da F1? | AutoSport

A F2 costuma ser uma incubadora de soluções para a F1 e a soluções implementada este ano poderá ter repercussão na categoria principal. As equipas de F2 passaram este ano a usar pistolas elétricas para as trocas de pneus nas paragens nas boxes.

A principal razão por detrás da mudança é a segurança, embora os pontos positivos incluam vários outros benefícios principais. Maior sustentabilidade, maior fiabilidade e menor impacto financeiro nas equipas são todos fatores enormes que levaram a F2 a fazer a mudança.

“A razão número um por detrás desta mudança é tornar o pitlane muito mais limpo do que era antes e, ao fazê-lo, muito mais seguro”, explica Bruno Michel, CEO da Fórmula 2. “Se olharmos para todo o equipamento que as equipas costumavam ter no pitlane, havia garrafas de ar, os pórticos e tudo o que era necessário para as pistolas antigas. Agora, tornámos as coisas muito mais simples e muito mais seguras”.

O caminho para que esta evolução chegue à F1 não é imediato, pois estas pistolas não garantem a velocidade das pistolas hidráulicas.

“Um pitstop com pistolas elétricas em F2 será alguns décimos de segundo mais lento do que com pistolas pneumáticas, mas a consistência do pitstop é melhor com a elétrica” disse o Diretor Técnico da F2, Didier Perrin. “Com as pistolas pneumáticas, é possível fazer uma paragem mais rápida, mas é difícil fazer essa paragem rápida de cada vez. As novas pistolas são mais leves e fáceis de usar, o que torna os pitstop mais consistentes para as equipas”.

Se olharmos para a realidade da F1, não há vontade de abdicar da velocidade que as pistolas hidráulicas garantem, mas se o desenvolvimento das pistolas elétricas permitir performances semelhantes às hidráulicas, poderemos ver mudanças nas paragens nas boxes. A Haas não teve problemas em diminuir a sua pitwall para poupar 250 mil dólares por ano, só em custos de transporte. Se as equipas verificarem que as pistolas elétricas são tão competitivas, a logística fica muito mais facilitada. É um primeiro passo a seguir com atenção.