F2, Juri Vips: “Lidar com Helmut Marko é fácil” | AutoSport

Helmut Marko tem a fama ( e o proveito) de ser uma pessoa por vezes de trato difícil e de colocar pressão constante sobre os pilotos do programa de jovens pilotos da Red Bull. Juri Vips, piloto Red Bull na F2 considera que é fácil lidar com Marko e o que o segredo é simples:

“Ele é mais simples do que as pessoas pensam”, disse Vips, citado pelo website da Fórmula 1. “Ele vai colocar pressão, mas se estivermos bem, então ele é muito simpático e muito directo. Se tivermos bons desempenhos tudo corre bem. É o que se passa com a equipa Red Bull Junior. Se não tiveres bons resultados pode sair da equipa. Mas se tiveres bons resultados, chegas à F1. Eles expulsam as pessoas, sim. Mas porque manter e pagar a pilotos que não vão ser merecedores da F1? Eles querem apenas os melhores talentos e penso que essa é a abordagem correta. Eles guardam os melhores e dão-lhes a oportunidade”.