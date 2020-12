F2/F3: Novos regulamentos para a próxima época

Os campeonatos de F2 e F3 irão sofrer alterações nos regulamentos desportivos. As alterações foram pensadas para que os fin de semana possam alocar três corridas, ao invés das habituais duas, mudança influenciada pela pandemia que exige que se tente fazer o mesmo número de corridas em menos fins de semana.

A sexta-feira permanecerá inalterada em ambas as competições, com uma sessão de treinos livres de 45 minutos e uma sessão de qualificação de 30 minutos. No entanto, o resto do fim de semana vai ser alterado.

Na F2, o sábado terá duas corridas sprint de 120 quilómetros ou 45 minutos, o que ocorrer primeiro. A corrida principal acontecerá na manhã de domingo, antes do Grande Prémio de Fórmula 1, terá uma hora de duração ou 170 quilómetros, com um pitstop obrigatório, no qual todos os quatro pneus deverão ser trocados.

Na F3, veremos um formato semelhante com duas corridas no sábado (Corrida 1 e Corrida 2), enquanto a Corrida 3 será na manhã de domingo antes do Grande Prémio de Fórmula 1. As três corridas terão duração de quarenta minutos.

A grelha de partida para a F2 será determinada da seguinte forma. Para a corrida 1 de sábado, será usada a ordem inversa do top 10 obtida na qualificação. A grelha da Corrida 2 de sábado será determinada invertendo os 10 primeiros colocados da Corrida 1. A ordem de partida para a Corrida 3 será determinada pelos resultados da sessão de qualificação.

Na F3, a sessão de qualificação terá exatamente o mesmo papel (determinar a grelha para a Corrida 3 de domingo), enquanto a grelha de partida da Corrida 1 de sábado será determinada invertendo os 12 primeiros colocados da sessão de qualificação de sexta-feira. A grelha da Corrida 2 será determinada invertendo os 12 primeiros colocados da Corrida 1 de sábado.

A atribuição de pontos não será diferente do que os dois campeonatos usam atualmente. Em F2, nas Corridas 1 e 2, os oito primeiros colocados receberão pontos (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1), enquanto os dez primeiros colocados da corrida principal pontuarão (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1).

No F3, os 10 primeiros colocados das Corridas 1 e 2 poderão somar pontos (15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Os dez melhores pilotos classificados da corrida 3 receberão mais pontos (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1).

Em ambas as competições, dois pontos serão atribuídos ao piloto que fizer a volta mais rápida em cada corrida, desde que termine no top 10.

Quanto aos pneus, os pilotos de F2 receberão seis conjuntos de pneus para tempo seco por fim de semana, em vez de cinco, sendo divididos por quatro conjuntos de especificações “principais” (normalmente as borrachas mais duras) e dois conjuntos de especificações “opcionais” (normalmente as borrachas mais macias). Cada piloto também receberá três conjuntos de pneus para chuva. Na F3, cada piloto terá cinco conjuntos de pneus slicks (um a mais do que antes) e dois conjuntos de pneus para chuva disponíveis em cada evento.